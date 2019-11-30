Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tır giriş çıkış sayısında geçen seneye göre yüzde 20 artış olduğunu belirterek, tır şoförlerinin kuyruklarda çile çekmelerini istemediklerini vurguladı. Turagay “Modernizasyon çalışmaları tamamlanınca sekiz çıkış, beş giriş peronu olacak. Karşı tarafta da bu kapsamda 10 giriş peronu yapılmıştı. Vardiya değişim saatlerinin eşitlenmesi konusunda Bulgar yetkililerle mutabık kaldık. Vakit kayıplarını minimize, geçiş sayılarını maksimize etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.