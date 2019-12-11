Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman “İhracatımızın gelecek yıl yüzde 10 artışla, 2 milyar 750 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. İhracatın yaklaşık 220 bin tonunu fındığın oluşturduğunu söyleyen Karaman “Fındıktan sonra en büyük ihracat kalemi olarak 26 bin ton ile ay çekirdeği geliyor. Söz konusu dönemde kuru meyve ihracatımız ise geçmiş yıllarla aynı seviyeleri buluyor. Kuru üzüm 202 bin tonla lider iken onu 80 bin ton ile kuru kayısı takip ediyor” diye konuştu. İthalatta ise en büyük kalemin 75 bin ton ile ay çekirdeği olduğunu, ardından 55 bin ton ile cevizin geldiğini ifade eden Karaman; şöyle devam etti: Türk halkı, siyah ithal çekirdeği sevdi. Dolayısıyla yüksek oranda Çin’den ay çekirdeği ithal edildi. Ancak Türkiye’ye bu yıl tohum getirildi ve yerli siyah ay çekirdeği üretimine başlandı. Gelecek yıl ithalatın hızla azalacağını öngörüyoruz. Cevizde ise verilen destekler, eylem planları, koordinasyon ve takip eksikliği sebebiyle çok verimli sonuçlar olmadı. İç talep karşılanamadığı için çoğunlukla ABD, Ukrayna ve Şili’den ceviz ithal ediyoruz.