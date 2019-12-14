Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7820 liradan alınan dolar 5,7840 liradan, 6,4620 liradan alınan euro ise 6,4640 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7780 liradan, euro ise 6,4450 liradan satılmıştı.