Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası gayruimenkul şirketi Blueground’ın Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, İstanbul’un 2030’a kadar Avrupa’nın en hızlı büyüyen şehri olacağının öngörüldüğünü söyledi. Korkmaz “2030 yılına kadar İstanbul’un Avrupa’nın en hızlı büyüyen mega şehri olacağının altını çizerek “2030’a kadar İstanbul’un nüfusunun yüzde 15-20 civarında artması beklenirken; GSYH artışının ise yüzde 50-60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu da aslında İstanbul’un önümüzdeki 10 yıllık süreçte, altın dönemlerinden birini yaşayabileceğini gösteriyor. Gerekli çalışmalarla bu altın çağı yaşayabiliriz” diye konuştu. Bugün dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 33 şehrin bulunduğunu hatırlatan Korkmaz “İstanbul, Moskova ve Paris ile birlikte Avrupa’nın üç megaşehrinden biri” dedi. Bu özelliklerin İstanbul’u yabancıların gözdesi hâline getirdiğini vurgulayan Korkmaz “Bu tabii gayrimenkul sektörüne de ciddi şekilde yansıyor. Şirketimiz 2013’te Atina’da kurulduktan sonra 2016’da ilk yurt dışı yatırımımızı İstanbul’da yaptık. O günden bu yana her yıl cirosumuzu üçe katlayarak büyüyoruz. Avrupalıların ilgisi sürekli. Amerikalılar da ön plana çıkmaya başladı. Son dönemde Çinliler de İstanbul’a büyük ilgi gösteriyor” dedi.