Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! 8 Ocak sabahı tüm dünyada küresel çaptaki altın fiyatları tırmanışa geçti. Altının ons fiyatı 1592 doları aşınca içeride de çeyrek altın fiyatları 495 liraya çıktı. Tam altın sabah 06.50 itibariyle 1976 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 304 lira civarında.