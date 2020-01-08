Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! 8 Ocak sabahı tüm dünyada küresel çaptaki altın fiyatları tırmanışa geçti. Altının ons fiyatı 1592 doları aşınca içeride de çeyrek altın fiyatları 495 liraya çıktı. Tam altın sabah 06.50 itibariyle 1976 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 304 lira civarında.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (İşte 8 Ocak 2020 altın fiyatları)
08.01.2020 - 08:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üslerini vurması altın fiyatlarını yeniden yukarı çekti. İşte 8 Ocak sabahı çeyrek altın fiyatı...
Etiketler : Çeyrek,gram altın kaç tl,Altın fiyatlarında son durum,
673796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673796.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER