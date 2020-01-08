Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 arttı. Endeks, 216,04 puanlık artışla 112 bin 815 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,20 azaldı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
08.01.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,19 arttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,yükseliş,ekonomi,
673863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673863.aspx
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