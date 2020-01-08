Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 arttı. Endeks, 216,04 puanlık artışla 112 bin 815 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,20 azaldı.