Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 1,9’luk azalmayı işaret etse de, yılın son ayı olan aralıkta tarihî rekor geldi. Söz konusu ayda tam 202 bin 74 konut satıldı. Bu hem bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 artışı ifade etti hem de tarihî rekor olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı birçok açıdan yeni rekoru da getirmiş oldu. Satışlarda en büyük payı, her zaman olduğu gibi İstanbul aldı. Yıl boyu İstanbul’da 237 bin 675 konut satıldı. Ankara ve İzmir ise İstanbul’u takip etti. Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 185 konutla Ardahan oldu.

YABANCI DA HIZLANDI

Yabancılara konut satışı, 2018’e kıyasla yüzde 14,7 artarak 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de konut talebinde ilk sırada Iraklılar yer aldı. Irak vatandaşları Türkiye’den 7 bin 596 konut aldı. İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Afganistan vatandaşları Iraklıları izledi. Konut sahipliğinde erkek üstünlüğü 2019 yılında da devam etti.

Kredili satışlara faiz dopingi

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında yüksek faizler sebebiyle ipotekli, diğer bir deyişle kredili satışlarda büyük gerileme yaşanmıştı. Ağustos ayında kamu bankaları öncülüğünde yüzde 0,99’a düşen faizler sektöre can verdi, hem konut hem krediye talep arttı. Aralık 2019’da kredili satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 603 arttı ve 50 bin 278’e çıktı. Yıl tamamında satılan konutların 332 bini ipotekli, 1 milyon 16 bin 221’i ise diğer yöntemlerle el değiştirdi.

Tapu daha çok erkeğin üzerinde

Rakamlar, konut sahipliğinde erkek çoğunluğunu da gösterdi. Türkiye genelinde erkekler yüzde 57,5 payla 775 bin 653, kadınlar ise yüzde 31,2 payla 420 bin 276 konutun sahibi oldu. 24 bin 141 (yüzde 1,8) konut da kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul’da kadınlar 66 bin 414, erkekler de 126 bin 170 konutta tapuya ismini yazdırdı. Böylece kadınların konut sahipliğinde ilk sırada yine İstanbul yer aldı. Kadının en az ev sahibi olduğu il 46 konutla Ardahan oldu.

100 bin konut için 1,2 milyon başvuru

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”ne 1 milyon 137 bin 982’si tamamlanmış, 63 bin 158’i mesai saati bitişine 1 saat kala işlemi devam eden olmak üzere toplam 1 milyon 201 bin 140 başvuru yapıldı. En çok başvuru, 10 bin konutun yapılacağı İstanbul’da gerçekleşti. Kentte 10 bin konut için 152 bin 382 başvuru alındı. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı, yatay mimariyle inşa edilecek konutların fiyatları 140 bin liradan başlıyor. Başvurular, “şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri”, “en az yüzde 40 engelli vatandaşlar” ve “diğer alıcı adayları” olmak üzere 3 kategoride kabul edildi ve başvuru sayısı 1 milyon 100 bin olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 50 bin olarak açıklanan konutlara talebin beklenenden çok fazla olması üzerine sayının 100 bine çıkarılması talimatı vermiş, ardından da her yıl 100 bin konut sosyal yapacakları müjdesini vermişti. Konutların yatırım bedeli 17,3 milyar lira olacak.

¥ Vatandaşlar 240 ay sabit taksitle ödeme yapacak.

¥ Fiyatlar 140 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

¥ Tarihi daha sonra açıklanacak olan kura ile hak sahipleri belirlenecek.

¥ Hak sahibi olanlar, konut bedelinin yüzde 10’unu yatıracak, taksitler 894 liradan başlayacak.

¥ İnşatlar hemen başlayacak ve 1,5 yılda tamamlanacak.

¥ 2+1 evler 75 ve 85 metrekare, 3+1’ler ise 100 metrekare.

¥ En çok konut 10 bin ile İstanbul’da. Gaziantep 5 bin 200, Ankara ve Konya 4 bin ile en fazla konut yapılacak iller.

¥ Ödemeler kamu ve katılım bankalarından yapılabilecek.

¥ Konutlar her bölgenin kültürel dokusu ve iklimine göre yapılacak. Doğuda kar, batıda güneş dikkate alınacak.

¥ Yöreye özgü taşlar kullanılacak, yeşili bol olacak.