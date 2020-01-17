Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Yılsonuna kadar 80 milyon avro yatırım planlayan firma üç binden fazla kişiyi istihdam edecek. Yemeksepeti’nin dolaylı olarak 40 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın “2019’un başında 610 olan çalışan sayımız bugün 2.800 kişiye ulaştı. 2020 sonunda ise yaklaşık altı bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdamı ağırlıklı olarak Banabi ve Vale tarafına yapacağız” dedi. Anadolu illerinde de büyümeye devam edeceklerini ifade eden Aydın “Anadolu şehirlerindeki tekil restoranların sayısında yüzde 45 artış yaşanırken bu restoranların sipariş adetlerinde yüzde 76, cirolarında ise yüzde 100 artış yaşandı. Yemeksepeti olarak firmaların aylık cirosuna 20 bin liralık katkı sağlıyoruz. Bu yıl 81 ilin tamamında olmayı, en az yüzde 50’nin üzerinde büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

EN ÇOK LAHMACUN İSTEDİK

Nevzat Aydın’ın verdiği bilgilere göre Yemeksepeti her gün 480 bin siparişi adrese teslim ediyor. Restoranın yüzde 73’ü tekil restoranlardan oluşurken bir restorana günde ortalama 20 sipariş geliyor. Türkiye’de en çok tercih edilen yemekler kebap-Türk mutfağı-, burger ve pizza. En çok sipariş edilen ürün ise lahmacun oldu.