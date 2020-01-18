Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleceğe olumlu baktıklarını belirten Aydın “Bireysel ihtiyaçlar için yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL’ye yakın finansman desteği sunduk. Yine geçen yıl KOBİ’lere yaklaşık 11 milyar TL finansman desteği sağlayarak, maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunduk. İVME Paketi ile de, şu ana kadar 52 bine yakın müşteriye 14 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Makine imalatı, yerli makine alımı, ham madde, ara malı, seracılık ve stratejik bitkisel üretim gibi alanlarda destek sağlayan bu kredi paketiyle; üretime, cari dengeye, sanayiye ve tarıma destek olmayı sürdürdük. Artık bankacılık sektörünün TL cinsinden uzun vadeli krediler konusunda daha cesur davranması gereken bir döneme gelindi. TL’ye dönüşü de destekliyoruz” diye konuştu. Tarımda bir bankadan çok daha fazlası olacaklarını vurgulayan Hüseyin Aydın, şunları söyledi: Geçen yıl sonu itibarıyla tarımsal üretime yönelik kredilerimiz 64 milyar TL’yi aştı. Kredili müşteri sayımız 700 bin kişiye ulaştı. 2020’de tarım politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticiler daha fazla desteklenecek. Küçük ölçekli işletmeler korunarak, büyüme ve gelişmeleri teşvik edilecek. Hayvancılık alanında 100 bin TL’ye; bitkisel üretim alanında ise 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanıyor. Kadın çiftçiler ile 40 yaşından küçük genç çiftçiler de ilave indirimlerle teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan üreticilere de daha fazla faiz indirim avantajı sağlanacak.