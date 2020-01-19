Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boeing’den yapılan açıklamada “Gerekli güncellemeleri yapıyor ve FAA (ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi) ile birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Önceliğimiz 737 Max’in güvenli olması ve hizmete dönmeden önce tüm yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamaktır” denildi. Ayrıca teknik incelemelerde bu tarz sorunların tespit edilmesinin amaçlandığı ve Boeing’in sıkıntıyı çözmeyi hedeflediği bildirildi. Yapılan açıklamanın ardından Boeing’in hisseleri yüzde 1,9 oranında değer kaybederek 325,75 dolara kadar geriledi.