Dolar ve euro'da son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9810 liradan alınan dolar, 5,9830 liradan, 6,5930 liradan alınan euro ise 6,5950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,98, euro ise 6,5990 liradan satılmıştı.