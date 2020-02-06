Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafiğe kayıtlı aracın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16’sını kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 4’ünü kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs oluşturdu. İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 776 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, onu 2 milyon 33 bin 935 taşıtla Ankara, 1 milyon 425 bin 302 taşıtla İzmir izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 188 taşıtla Hakkâri, 9 bin 359 taşıtla Tunceli, 15 bin 589 taşıtla Bayburt olarak sıralandı. Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla’da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti.