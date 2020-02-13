Altın fiyatlarında yükseliş gözlenmeye başladı. Ons altının bin 575 dolar yükselmesinin iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları gözleniyor. 24 ayar gram altın 306 lira olurken çeyrek altın kritik seviyelerin üzerinde seyrediyor. Uluslar arası gelişmelerin etkisiyle yükselen fiyatlar çevresinde çeyrek altın fiyatı 502 liraya ulaşarak rekor kırdı.