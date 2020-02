Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 460 lira maaş bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabiliyor.

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenenlere de devlet her ay maaş ödüyor. Bu kapsamda 2019’da 517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım maaşı ödendi. Bakım maaşı alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası (amca, teyze, dayı, bunların çocukları ve eşleri de dahil) olması; akrabası bulunmaması durumunda da yasal vasisi olması gerekiyor. Bakım maaşı için bazı şartlar aranıyor. Bu şartların başında da gelir yer alıyor. Evde bakımparası almak için parayı alacak kişiyle birlikte yaşayan hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Raporla belgelenmeli



Buna engelli kişi de dahil. Bu tutar 2020 yılı için kişi başı 1.402 lira ve her yıl asgari ücrete göre belirleniyor. Bir başka deyişle 4 kişilik ailenin toplam geliri 5.608 liranın altındaysa bu maaşa başvurma hakkı var.

Emeklinin bayram ikramiyeleri gelir hesabına dahil edilmiyor. Tabi bakıma muhtaç kişinin sağlık durumu da raporla belgelenmeli. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’, raporda da ‘ağır engelli’ ibaresinin yazması gerekiyor. Muhtaçlıkta yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.



En az 8 saat bakım



Rapor almadan önce ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılır. Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay 1.460 lira yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor. (Posta)