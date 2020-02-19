Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ve Siemens Türkiye’nin zirve sponsoru olduğu İTÜ Kariyer Zirvesi, 17-21 Şubat tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Zirveye katılan şirketin üst düzey yöneticileri etkinlik boyunca İTÜ’lü öğrencilerle bir araya gelerek, geleceğin iş ve kariyer dünyası hakkında paylaşımlarda bulundu. Zirve boyunca şirketin standına uğrayanlar arasından belirlenen üç öğrenci, şirketin üst düzey yöneticilerinden bir yıl boyunca mentorluk desteği alma hakkı kazandı.

Hüseyin Gelis’ten İTÜ’lü öğrencilere kariyer tavsiyeleri

17 Şubat’ta gerçekleşen İTÜ Kariyer Zirvesi açılış töreninde Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, İTÜ’lü öğrencilerle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerden yoğun ilgi gören interaktif sohbet gerçekleştiren Gelis, kendi kariyer yolculuğundan geleceğin iş dünyasındaki önemli beklentilere kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladı. Geliş; daha verimli, daha tatmin edici bir kariyer için gençlere ipuçları verdi.

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur da zirvenin ikinci gününde Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek Kongresi'nde Yetenek Kazanımında ve Geliştirmede Dijital Dönüşüm başlıklı sunumuyla geleceğin İK dünyasını ve şirketin yenilikçi uygulamalarını paylaştı. Konuşmasında değişen dünyada iş verenler kadar çalışanların beklentilerinin de değiştiğine dikkat çeken Kunur, şirketin 2017 yılında başlattığı İK Dönüşüm (HR Transformation) süreci hakkında bilgi verdi. Kunur, şirkette çalışanların gelişimi için uygulamaya geçirilen Kariyerini Sahiplen Ekosistemi'ni de öğrencilere tanıttı.

Endüstride dijitalizasyon

Zirvenin üçüncü gününde ise Siemens Türkiye IoT (Nesnelerin İnterneti) Yöneticisi Serter Bekler, Dijitalizasyon/Endüstride Nesnelerin İnterneti başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda endüstriyel uygulamalarda Nesnelerin İnterneti teknolojisi ve dijitalizasyonun yol açtığı dönüşümü anlatan Bekler, şirketin bu alandaki yenilikçi çalışmalarından örnekler verdi.

Zirve boyunca IoT ve İK birimi çalışanları, şirketin kariyer ve dijitalizasyon uygulamalarına yönelik gençlerin sorularını yanıtladı. Şirketin standına uğrayanlar arasından belirlenen üç öğrenci, şirketin üst düzey yöneticilerinden bir yıl boyunca mentorluk desteği alma hakkı kazandı.