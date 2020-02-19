Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütünün (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, üye ülkelerde D-8 için özel seçilmiş havaalanları oluşturduklarını ve ilk olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başlattıkları uygulamayla, D-8 vatandaşlarına hızlı geçiş imkanı gibi bazı kolaylıkların sağlandığını söyledi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) düzenlenen "D-8 Potansiyeli: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı konferansa, Shaari'nin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve akademisyenler katıldı.

Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Bangladeş'in başkenti Dakka'da haziran ayında yapılacak zirve ile dönem başkanlığının Türkiye'den Bangladeş'e geçeceğini ve söz konusu zirvede D-8'in gelecek 10 yıllık planlamasının yapılacağını ifade etti.

D-8'in kurulduğunda, kurucu liderlerin ticaret, ulaşım, enerji gibi 6 odak noktası belirlediklerini vurgulayan Shaari, bu hedeflerden bazılarına ulaşıldığını, ancak bazı noktalarda ise tam başarı elde edemediklerini kaydetti.

Büyükelçi Shaari, en önemli alanlarının ticaret olduğunu söyleyerek, üye ülkeleri serbest ticaret anlaşmalarına teşvik ettiklerinin altını çizerek, Malezya ile Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyduğunu hatırlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gözlemci statüsüne sahip olduklarını belirten Shaari, birçok uluslararası kuruluşla da beraber çalıştıklarını dile getirdi.

Dato Ku Jaafar Ku Shaari, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte üye ülkelerimizde D-8 için özel seçilmiş havaalanları oluşturuyoruz. Buna ilk olarak Sabiha Gökçen üzerinden başladık. Buradaki fayda aslında şu olacak; Bu havaalanlarında D-8 vatandaşları için hızlı geçiş, D-8 ile ilgili bilgilendirici panoların yer alması, D-8 kafeleri ve sosyal alanların oluşturulması gibi bazı durumlar mevcut. Pakistan'da Karaçi ve Cinnah havaalanları ile bir anlaşmamız oldu ve Nijerya'da Abuja Havaalanı'nın D-8'in seçilmiş havaalanı olarak hükümetten onayını aldık."