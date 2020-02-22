Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli trenin 29 Mayıs’ta raylara indirilip test edilmeye başlayacağını belirterek “Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak” dedi. Gebze TÜBİTAK Yerleşkesinde düzenlenen Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Yapay Zekâ Enstitüsü Çalıştayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de şu anda 170 bin yazılımcı bulunduğunu belirterek bu sayıyı 500 binin üzerine çıkaracaklarını söyledi. Sanayide katma değerli üretim için kritik teknolojilerde atılım yapacaklarını dile getiren Varank “Vizyonumuzun gerçekleşmesinde yapay zekâ kilit bir role sahip. Şunu peşinen ifade etmek istiyorum; Türkiye tüm gücüyle yapay zekâ teknolojilerinde ve bu yarışta olacak. Yerli teknoloji üretme kabiliyetlerimizi geliştirerek, bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. 2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. KOCAELİ İHA