Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitelerin 3’üncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere part-time istihdam olanağı sağlayan program hakkında bilgi veren THY istihdam uzmanları, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Part-time istihdam programının 6 ay süreceği, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY’de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceği belirten THY İstihdam Uzmanı Cihan Turan, öğrencilerin bu programa ilgi duymalarının kendileri için faydalı olacağını ve 17 Şubatta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart’ta sona ereceğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyuna kayıt yaparak soruları cevapladılar. Soruları en hızlı ve doğru cevaplayarak birinci olan öğrenciye THY'e ait Businessclass yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise uçak maketi hediye edildi.

Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.