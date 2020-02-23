Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 323,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 324 liradan, 2 bin 134 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 155 liradan, 295,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 299,25 liradan, 2 bin 85 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 105 liradan, bin 43 liradan alınan Yarım Ziynet bin 53 liradan ve 521 liradan alınan Çeyrek Ziynet 526 liradan satıldı.