Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konutlarda yatay mimariye geçiş için formül bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sanayilerin şehir dışına taşınarak yatay mimariye yer açılacağını bildirdi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahallî Seçimleri öncesi açıkladığı şehircilik manifestosuyla şehirlerde yatay mimariyi esas kılacak bir imar sürecini başlattıklarını söyledi. Bütün yeni konut projelerini bu esas çerçevesinde hazırladıklarını ve inşa süreçlerini bu doğrultuda yürüttüklerini ifade eden Kurum, İmar Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile “yüksek yapı” kavramının literatürden kalkacağını vurguladı. Yeni düzenleme ile binalardaki kat sayısının çevresindeki binaların yüksekliğine göre belirleneceğini dile getiren Kurum, belediyelerin mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yükseklikleri 1 Temmuz 2021’e kadar düzeltmesi gerektiğini anlattı.



ADA BAZLI İMAR PLANI

Köy ve yaylalarda yapılacak yapılara tabiigüzelliklerin korunması için ruhsat alma mecburiyeti getirdiklerini, ancak vatandaşlardan bunun için hiçbir şekilde bedel istemediklerini kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: Onlar adına süreci tamamen biz yürüteceğiz. Onlar sadece valiliklerimiz, muhtarlıklarımız kanalıyla başvuruda bulunacaklar. Artık ada bazlı imar planları yapacağız. Parsel bazlı imar planı kesinlikle yapmayacağız. Yatay yapılaşmanın bu noktada önünü açacağız.

Yatay mimari için büyükşehirlerde arazinin yeterli olmadığı iddialarına da cevap veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: Yatay mimari için şehirlerde yer yok’ kısmına ben katılmıyorum. Şehrin içinde birçok çöküntü alanı var, artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu, bütün metropollerde hemen hemen mevcut. Bu alanları taşıyacağız. Biz, şehirlerde rezerv alan bulmaya hazırız, rezerv alan üretmeye hazırız. Bu alanlarda yatay yapılaşmanın önünü açacak birçok düzenlemeyi yaptık.

Taşınan sanayi alanlarında ranta kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, yeni düzenleme ile İmar Barışına başvuranların da binalarını güçlendirmek için başvuru yapabileceklerini, bu düzenlemelerin şehirler adına kazanım olacağını anlattı.