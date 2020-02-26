Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den yayılan koronavirüs sebebiyle dünyadaki panik artıyor. Rakamlar milyonlarca şirketin etkileneceği virüsün sadece başlangıçta 2-3 trilyon dolarlık zarara sebep olacağını gösteriyor. Bütün bu endişeler yaşanırken, dünyanın üretim merkezi gibi olan Çin’den ithalat yapan ülkelerin, bu ticareti durdurması, Türkiye’deki sanayicilere yeni pazar açtı. Bunlardan biri de ev ve mutfak eşyaları sektörü. Bu sektörde birçok ülkenin yoğun olarak Çin’den ithalat yaptığını söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder “Çalışma grubu kurduk. 6 farklı pazarlama iktivitesine imza atacağız. Çin’den yoğun ithalat yapan ülkelere ağırlık veriyoruz” dedi.

Latin Amerika’da, Uzak Doğu’da, Afrika’da ve güçlü oldukları Avrupa’da orta ve uzun vadede kalıcı hâle gelmek için strateji ürettiklerini söyleyen Önder “Sadece Amerika pazara için çalışma grubu kurduk. Birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizle rekabet etmemiz gerekiyor. Geçen yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar. Yurt dışında 6 farklı etkinlikle yer alacağız. Bir taraftan mevcut pazarlarda konumumuzu güçlendirirken, diğer yandan Avrupa pazarında derinleşmeye odaklanacağız. Nisan ayında Polonya’da gerçekleştirilecek etkinliğe, 30 Türk üretici ve Avrupa genelinden 45 ithalatçı katılacak. Bu rakam şimdiye kadar bu kapsamda bir organizasyona rekor düzeyde katılımı ifade ediyor” diye konuştu.



Uzak Doğu’ya ilk biz gideriz

Koronavirüsün dünya ticaretinde sınırları yeniden belirlediğini söyleyen Önder “Üretim potansiyeli ve yüksek kaliteli ürünlerimizle önemli tedarikçi olabiliriz. Uzun vadeli stratejiler kuruyoruz. Fuarlara yoğun katılacağız. Uzak Doğu’yu bu yıl askıya aldık, Çin’den yoğun ithalat yapanlara ağırlık veriyoruz. Virüsten sonra o bölgeye gidecek ilk sektör biz oluruz” diye konuştu.