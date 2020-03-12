Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret hacminde ilk çeyrekte yüzde 2,5’lik bir düşüş yaşanırken bu kayıp, ABD ve Çin arasında geçtiğimiz sene yaşanan ticaret savaşlarının oluşturduğu etkiyle neredeyse eş değer. Ayrıca Çin ve Avrupa’dan gelebilecek olan talep yavaşlamasından dolayı oluşacak ihracat kayıplarının nisan sonunda 161 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Virüs etkisiyle, turizm sektöründe küresel çapta toplam 125 milyar dolarlık, ulaşım hizmetlerinde ise 33 milyar dolarlık bir ihracat kaybı öngörülüyor.

DENİZ TİCARETİNİ DE VURDU

Uluslararası Deniz Ticaret Odası tahminine göre koronavirüs salgını sebebiyle küresel ticarette kullanılan konteyner sayısında da 350 binden fazla azalma görülüyor. Avrupa Komisyonuna göre son dört haftada Çin’den yola çıkan konteyner gemilerinde yüzde 49 düşüş yaşandı.

2020 RESESYONLA GEÇEBİLİR

Rapora göre güçlü dolar ve düşük emtia fiyatları ile düşük talebin devam etmesi 2020 yılında nominal ticaretin resesyonda kalmasına neden olabilir. Artan belirsizliklerle ve doların değer kazanmasıyla birlikte bu durum fiyatları aşağı çekebilir. Yılın ilk yarısında ticari hacimde de daralma bekleyen Euler Hermes, küresel ticaret hacminin yüzde 1,5 azalmasından sonra yılın tamamı için bir daralmaya işaret ediyor.

KÜRESEL EKONOMİYE BEDELİ AĞIR OLUR

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan da salgının uzun sürmesi durumunda bunun küresel ekonomiye ağır bir bedeli olacağını söyledi. Manukyan “Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir ki, o zaman getiri eğrisinin bu seviyesi ve yapısı bile fazla iyimser kalabilir” dedi.

AVRUPA DA FAİZ İNDİREBİLİR

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), geçen hafta politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından gözler bugün ECB’ye çevrildi. Koronavirüs kaynaklı endişelerle özellikle dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaptığı “güvercin” açıklamalar ve Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalar, ECB’nin de bir adım atacağına kesin gözüyle bakıyor.

HAVA YOLLARI SIKI TEDBİR ALDI

¥ Koronavirüs sebebiyle daha önce Çin, Irak, İran, İtalya Güney Kore ve Nahçivan seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) İsrail seferlerini de azaltma kararı aldı. THY alınan karar doğrultusunda günlük 10 frekans olarak icra edilen İsrail seferleri 11-12 Mart tarihlerinde 4’e, 13 Mart-31 Mart tarihlerinde ise sefer sayısının 2’ye indireceğini açıkladı.

¥ Pegasus Hava Yolları, dış hat yolcularına Halk Sağlığı Yolcu Tanıtım formları dağıtıyor. Doldurulan formlar uçağın inişini takiben ilgili birimlere iletiliyor. Bunun yanı sıra yolcular için koruyucu maskeler hazır bulunduruluyor. Pegasus kabin ekiplerinin uçağa yolcu alımı esnasında ya da uçuş sırasında hastalık belirtisi gösteren bir misafir olması hâlinde izleyecekleri adımların netlikle belirlendiğini ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane “Sağlık Bakanlığımız büyük bir titizlik ve hassasiyetle bu süreci yönetiyor. Biz de üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi.

¥ Onur Air, uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdı. Bu kapsamda 12-28 Mart 2020 tarihleri arasında seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek, isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek.