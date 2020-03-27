Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda 20 ilde 553 bin 326 üreticiye mazot, gübre desteği ödemesi yapılacak. Anaç koyun-keçi desteği 80 ilde 196 bin yetiştiriciye, hububat-baklagil desteği 14 ilde 35 bin üreticiye, mısır desteği 6 ilde 9 bin 485 üreticiye ve hayvan hastalıkları tazminatı da 68 ilde 686 yetiştiriciye verilecek.