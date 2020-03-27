Bu kapsamda 20 ilde 553 bin 326 üreticiye mazot, gübre desteği ödemesi yapılacak. Anaç koyun-keçi desteği 80 ilde 196 bin yetiştiriciye, hububat-baklagil desteği 14 ilde 35 bin üreticiye, mısır desteği 6 ilde 9 bin 485 üreticiye ve hayvan hastalıkları tazminatı da 68 ilde 686 yetiştiriciye verilecek.
Çiftçiye 1,9 milyar liralık ödeme
27.03.2020 - 05:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bugünden itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.
Etiketler : çiftçi,çiftçi destek,
691373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691373.aspx
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