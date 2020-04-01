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Bakanlık açıkladı: Barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz’a kadar durduruldu
01.04.2020 - 11:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz’a kadar durduruldu.
Etiketler : bakanlık,barkod,pasif,
692930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692930.aspx
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