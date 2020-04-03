Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344 lira oldu. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 341,97 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira