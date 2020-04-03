Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344 lira oldu. İşte altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN
Çeyrek altın: 521 Lira
Yarım altın: bin 41 Lira
Gram altın: 341,97 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344 lira oldu. İşte altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN
Çeyrek altın: 521 Lira
Yarım altın: bin 41 Lira
Gram altın: 341,97 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira
Kaynak: İHA
Etiketler : Çeyrek,gram,altın kaç tl,