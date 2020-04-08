Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu belirterek “Bugün itibarıyla 575 milyon metreküp suyumuz var. Hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul’un yedi aylık suyu mevcut. Ancak su zengini değiliz. Hijyen gereklerini yerine getirirken ihtiyacımız kadar su tüketmeliyiz” dedi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da “El yıkarken veya duş alırken su tazyikli açılmamalı ve gereksiz yere akmasına engel olunmalıdır. Duş süresi kısaltılmalıdır. Akıllı başlık ya da debi sabitleyici ile yüzde 50-60 oranında tasarruf sağlanabilir” diye konuştu. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise “Uzmanların ‘20-30 saniye boyunca elinizi sabun ve su ile sıkıca ovalayın’ tavsiyesine uyulurken musluğun açık kalmasına gerek yoktur” ifadelerini kullandı.