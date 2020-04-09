Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Twitter’ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Bu tutar, toplam mal varlığının yüzde 28’ini oluşturuyor. Öte yandan Türkiye’de toplanan yardımla ise 2 milyar lirayı aştı. İşte o yardımlar:

l Odeabank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1 milyon TL’lik bağış yaptı.

l Türkiye’deki yardımlar da sürüyor. Bera Holding 240 bin lira, Türkiye Finans salgınla mücadele için 8 milyon lira kaynak ayırdığını açıkladı. Ayrıca kullandırdığı fonlara ilişkin taksitlerini 30 Haziran’a kadar erteleme, bireysel müşterilere kredi kartı ödemelerini taksitlendirme imkanı vereceklerini, sağlık personelinin ödemelerini 6 ay ‘bedelsiz’ erteleyeceğini duyurdu.

l Renault Mais 1 milyon lira, Defacto 1 milyon maske bağışlayacağını bildirdi.

l Akkök Holding kampanyaya 1,5 milyon lira bağışla katıldı. Ayrıca grup şirketleri olan Aksa Akrilik, Ak-Kim, Akenerji, SEDAŞ, SEPAŞ, Akgirişim ve Ak-Pa şirketleri de hastane ve bazı hanelere malzeme ve gıda yardımlarından bulundu.

l Biz Bize Yeteriz kampanyasına OMSAN’dan 1 milyon TL bağış geldi.



Fabrikayı eve taşıdılar

Edirne’de kurulu bulunan ve Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından İpekyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağını açıklamasının ardından, çalışanlarının evini fabrikaya çevirip milyonlarca maske üretimine başladı. İlk aşamada 55 bin maske üreten işçiler, 40 bin maskeyi Edirne, 15 bin maskeyi Mardin Derik kaymakamlığına teslim etti. Hedef 5 milyon maske üreterek sağlık bakanlığına bağışlamak.