Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Özel güvenlik şirketi Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, salgın öncesi 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere toplam 330 bin özel güvenlik çalışanı bulunduğuna dikkat çekerek, “Salgın sonrası özel sektördeki özel güvenlik görevlisi istihdamı yüzde 35’e yakın düşmüş vaziyette. Bu da 75 bin kişinin bu durumdan direkt etkilendiği anlamına geliyor. Geri kalan yaklaşık 135 bin güvenlik görevlisi ise her gün görevlerinin başına gidiyor” dedi. Güvenlik sektöründe henüz sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi ve muhtasar ödemelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Kösereisoğlu, “Salgından en çok etkilenen 19 sektör belirlendi ve bu sektörlere birtakım destekler sağlandı. Salgından dolaylı olarak etkilenen sektörlerin ise başvuru yapması istendi. Biz sektör STK’mız Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) aracılığıyla Maliye Bakanlığı’na ve Çalışma Bakanlığı’na başvurularımızı yaptık. Bu sektörlere sağlanan vergi ödemelerinde erteleme desteğinin bizim sektörümüze de sağlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Kösereisoğlu şöyle devam etti: “Birçoğumuz evde kalırken, özel güvenlik görevlileri risklere rağmen işlerinin başındalar. Pek çoğu asgari ücretle çalışıyor ve asgari geçim indirimden yararlanıyorlar. Mart, nisan, mayıs aylarında yüzde 35 küçülmesine rağmen bu sektör ödemelerini yapmak zorunda. Bu döneme özel, asgari geçim indirimleri artırmalı, gelir vergisi muafiyeti ve dönemsel olarak şehir içi ulaşım muafiyeti gibi destekler sağlanmalı. Maske ve özel kıyafet desteğine ihtiyacımız var. Maske satışı yasaklandığı için temin etmekte güçlükler yaşanıyor.”