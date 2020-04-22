Bakan Albayrak: "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak."
Bakan Albayrak: Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak
22.04.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Albayrak,
698580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/698580.aspx
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