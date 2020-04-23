Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısıtlama bulunan 31 ilde dün kurulan pazarlara vatandaşlar sosyal mesafe sebebiyle sırayla alınınca uzun kuyruklar oluştu. Pazar ve marketlerine ürün tedarik etmek isteyenler ise toptancı hallerinde araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu. Antalya'daki hallerde hem insan hem araç kuyruğu dikkat çekerken İstanbul'un sebze ve meyvesinin temin edildiği ‘Bayrampaşa Hali’nde önceki geceden başlayan araç kuyruğu bölgede trafiğin tıkanmasına dahi sebep oldu. Perakendeciler ise vatandaşların yakın yerlerde kısıtlı süreli açık bulunacak marketlerden ihtiyaçlarını temin edebileceğini belirterek "Paniğe gerek yok" mesajı verse de vatandaşların yoğunluğu azalmadı. Bu arada gıda ürünlerinde denetimler de devam etti.