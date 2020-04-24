Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket sahibi olmayan bireysel satıcıların da faydalanabildiği Iyzico Link’te ödemeler üç adımda, peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Iyzico İşim hesabı oluşturup ürünün fotoğrafını, fiyatını ve diğer bilgilerini sisteme girerek bir ödeme alma linki oluşturmak ve linki paylaşmak ödeme almak için yeterli oluyor. Ödemeler, havale ve EFT gibi geleneksel yollarla zaman kaybetmeden alınabiliyor. Oluşturulan link bütün sosyal medya platformlarında paylaşılabiliyor. Ayrıca kargo yetkilisi tarafından takip koduyla birlikte gönderilecek link üzerinden veya kutunun üzerinde yer alan QR kodu okutarak da ödeme almak mümkün oluyor.