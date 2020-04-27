Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama çerçevesinde Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nda "konteyner, dorse ve şoför değişimi" yapıldığını ifade eden Pekcan; mart ayından bu yana 55 bin 208 tırın giriş, 50 bin 386 tırın çıkış yaptığı bilgisini verdi. Pekcan, Habur’da tır çıkış sayısının 24 Nisan'da bin 449’a ulaştığını, bu sayının şubattaki günlük ortalama olan bin 613’e yaklaştığını ifade etti. İran'a açılan Kapıköy Demir Yolu Gümrük Kapısı'nda ocak-şubat döneminde aylık ortalama 289 vagonla taşımacılık yapılıyordu. Bu sayı bin 633 vagona ulaştı. Bu arada Bakü-Tiflis-Kars hattında ocakta 4 bin 219 ton olan eşya taşıma değeri de 10 bin 194 tona yükseldi.