7,27 milyon hektar arazi toplulaştırıldı! Yıllık kazanım 41 milyar lira oldu

Tarım Bakanlığının çalışmaları kapsamında 2023 yılı sonu itibarıyla 7,27 milyon hektar arazinin toplulaştırma işlemi gerçekleştirildi.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal alanda arazilerin çok parçalı ve ulaşım ağından yoksun olduğunu belirterek, bu problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Yumaklı, toplulaştırmanın kırsal alanda planlama, doğanın korunması, su ekonomisi, ham madde kaynaklarının korunması için de önemli olduğunu belirterek “Yapılan yasal düzenlemeyle 2018’ten itibaren ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışmalarını yapma yetkisi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüze verilmişti. Ülkemizde tarım topraklarının 14,3 milyon hektarı arazi toplulaştırması yapmaya uygun. 2023 yılı sonuna kadar 7,27 milyon hektar alanda tapu tescil işlemlerini tamamladık. 2024’te ise hedefimiz bunu 7,9 milyon hektara yükseltmek. Ayrıca 2,2 milyon hektar alanda ise çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hızla devam ediyor” diye konuştu. Son 5 yılda 4,1 milyon hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: Toplam proje sayısı 537 adet olup 352 proje tescil edilerek tamamlandı. 185 adet projede ise çalışmalar devam sürüyor. Arazi toplulaştırması tamamlanan 7,27 milyon hektar alandaki kazanım yıllık yaklaşık 41 milyar lira. Tarla içi kapalı drenaj projelerinde 215 bin 346 hektar alandaki kazanım ise yıllık yaklaşık 4,5 milyar lira.

Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor.