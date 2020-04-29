Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart 2019'da hayata geçirilen "elektrik tüketim desteği" uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlık tarafından karşılanıyor. Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dâhilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.