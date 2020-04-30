Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı (DİTAP) devreye soktu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de (TOBB) desteklediği DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Tarımsal arz ve talebin “dijital pazaryeri” yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak. www.ditap.gov.tr adresi üzerinden DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaşları bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecek.

ÜÇ BAKANLI DİJİTAL TOPLANTI

DİTAP’ın lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı online basın toplantısı ile yapıldı.

BERAT ALBAYRAK: FIRSATÇIYA KARŞI SERT ADIMLAR ATACAĞIZ

∂ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dijital Tarım Pazarı Platformu'nu tarladan sofraya kurulacak sağlıklı zincir ve üreticilere sunduğu imkanlar açısından önemsediğini söyledi. Üretim planlaması yanında, stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara da imkan vermeyeceklerini vurgulayan Albayrak şunları kaydetti: "Fırsatçılara şunu söylüyorum: Şu Covid-19 süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız, İnşallah adımlar atacağız."

BEKİR PAKDEMİRLİ: ÜRETİMİN YÜZDE 10'U DİTAP ÜZERİNDEN

∂ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DİTAP’ın planlı tarımda bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ilk etapta Türkiye’nin sebze-meyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden geçmesinin hedeflendiğini söyledi. DİTAP’ı kullananların destekleyici kredi paketlerinden yararlanacağını belirten Pakdemirli, “Sözleşmeli Üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecekler. İşletme Kredisinde indirim yüzde 50 olacak. Ayrıca, üretimde 'yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı' için ilave yüzde 20, stratejik bitkisel ürün grubunda üretim yapılacaksa ilave yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 80’ine varan oranlarda indirimli kredi kullanabilecekler” dedi.

RUHSAR PEKCAN: SÖZLEŞMELİ TARIMIN ÖNÜ AÇILACAK

∂ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarım ürünlerinin ticaretiyle ilgili altyapıyı geliştirmeye devam etiklerini belirterek, "Sebze ve meyve ticaretinde E-Fatura, E-Sevk İrsaliyesi ve E-Müstahsil Makbuzu sistemlerini kullanmaları zorunlu hale getirdik. Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasını devreye soktuk. Bakanlığımızın da katkısıyla oluşturulan Dijital Tarım Pazarı’nın ülkemizde sözleşmeli tarımın önünü açacak olmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: ARZ VE TALEBİ DENGELEYECEK

∂ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, alıcı ve satıcıyı buluşturup anlaşmaların kayıt altına alınması rolünü üstlenen DİTAP’ın Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacağını söyledi.