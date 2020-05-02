Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece son 15 ayın en iyi performansını sergiledi. Nisan ayına 88.286 seviyesinden başlayan endeks, 101.110 seviyesinden tamamladı. Tüm sektör endeksleri nisanda yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 48,85 ile turizm oldu. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy “Nisan ayı içerisinde ABD borsaları önderliğinde kuvvetli bir tepki yaşandı. Gelişmiş ve gelişen tüm borsaların kendi iç dinamikleri ve hikâyesine göre, bu güçlü tepki ortamından pay aldıkları görüldü. Teknik olarak gelebilecek kâr satışları 95.000-100.000 bandı içinde ve üstünde karşılandıkça, yukarıda 103 bin - 106 bin aralığı hedef olacaktır” dedi. Gedik Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da “Şirketlerin finansallarındaki bozulma beklentileri gelecek birkaç ay hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabilir. Bu sebeple yükselişlerin devamı için yeni hikâyelere ihtiyaç duyulabilir. TCMB’nin diğer merkez bankaları ile yeni swap hatları inşa etmesi yönündeki çalışmalar, TL varlıklar için önemli olacak. Muhtemel bir anlaşmanın FED ile gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin risk primini düşürücü etki yapabilir ve pozitif yansır” diye konuştu.