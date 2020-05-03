Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev sahibi olmak isteyen herkes bu haberi bekliyordu. TOKİ'den haber geldi. TOKİ, Zonguldak'ta 197 konut yaptıracak! TOKİ Zonguldak başvurusumna haberimizden ulaşabilirsiniz.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Zonguldak Çaycuma'da 197 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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