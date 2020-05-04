Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk çeyreğinde 9,1 milyar dolar açık veren S. Arabistan'ın Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, gelirlerde yaşanan düşüşe mukabil, harcamaları azaltmak için sıkı tedbirler alacaklarını söyledi. Cedan "Bütçe harcamalarını büyük ölçüde düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda çok sıkı ve hatta 'acı verici' tedbirler alınacak. Yaşanan krizin üstesinden gelmek için tüm seçenekler değerlendirilecek. Koronavirüs öncesinde planlandığından 26,7 milyar dolar daha fazla, yani toplam 58,7 milyar dolar borçlanma yapılacak" dedi. Ülkede bu yılki gelirler ise 222 milyar dolar, harcamalar da 272 milyar dolar bekleniyor. Yani 50 milyar dolarlık açık öngörülüyor.