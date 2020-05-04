Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2020 yılının ilk çeyreğine ait raporunu açıkladı. Buna göre sektör ilk 3 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 8’i olan 7 bin 800 adet yeni aracı filosuna katarken, bu dönem içinde 1,3 milyar TL’lik yeni araç yatırıma imza attı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 29,3 milyar liraya ulaştı.

YILA POZİTİF BAŞLADIK

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici otomotiv basını ile gerçekleştirdiği online toplantıda “2018’in üçüncü çeyreğiyle başlayan çeyrek bazlı daralma, 2019 yılının 2. ve 3. çeyreğinde 3,5’lara kadar düştü. 2019’un son çeyreğinde ise nihayet yüzde 1,8 daralmayla normalleşmeye doğru adım atmıştık. Sektör olarak pozitif göstergelerle 2020 yılına girdik. Yılın başında araç tedarikinden kaynaklı bir durgunluk oldu fakat bunu mart-nisan aylarında aşacağımızı umuyorduk” ifadelerini kullandı. Ekici, pozitif havanın ocak ve şubatta alınan yoğun taleple başladığını dile getirerek “Bu kapsamda, 2020 için yüzde 5-6 üzerinde büyüme ve yeniden 300 binli adetlere çıkacağımız şekilde planlamaya başlamıştık. Fakat; tüm bunlar dünyayı etkisi altına alan virüs salgınıyla beraber sekteye uğradı” dedi.

HENÜZ CİDDİ SORUN YOK

Ekici şöyle devam etti: Martın başında pandemi nedeniyle müşterilerde bekleyiş süreci başladı. Ancak bu süreç henüz bizim sektörünü tam anlamıyla etkilemiyor diyebiliriz. Çünkü araç kullananlar toplu taşıma tercih etmediklerinden ötürü de, araçları bırakmak istemiyor. Şirketler ise zaten faizin düştüğü dönemlerde çok uygun fiyata kiraladıkları bu araçları, işleri kısmen daralsa da geçici bir durum olduğu inancıyla sözleşme süresinin bitmesine rağmen bırakmıyorlar. Dolayısıyla uzun dönemli kiralamada çok ciddi bir sorunun, pandemi çok fazla uzamadığı sürece, oluşmayacağı yönünde izlenimimiz var. Öte uçuşların durdurulması nedeniyle havalimanı ofislerinden yapılan araç kiralamalarında yüzde 90-95 seviyesinde düşüş var. Rağbet 15-20 günlük veya aylık kiralama tarafında daha yüksek. Mevcut durumda kısa dönem ve günlük kiralama iş hacmi yüzde 50-60 daralmış durumda.