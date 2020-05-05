Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balcı, salgın döneminde iletişim altyapısının öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek "ULAK Haberleşme olarak ekosistemimizle 5G teknolojisini geliştirmek için çalışıyoruz. MAYA, 5G'ye hazır bir ürün olarak sahada, diğer taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekemizi de 2021 ortasında hazır edeceğiz. Ayrıca UUYM5G projesinden sonra başlaması planlanan ve ülkemizin 5G çalışmalarının ürünleşme sürecinde önemli yer tutacağına inandığımız TÜBİTAK 5G Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Projesi çalışmalarına yönelik hazırlıklar da ULAK liderliğinde yürütülmektedir. 2021'in ortasından itibaren hayata geçireceğimiz 5G çözümlerimizi test aşamasından sonra 2022 yılında