Osman Çobanoğlu ANKARA - Bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi. Buna göre yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürülen otobüslerde yüzde 50-yüzde 100 arasında artış yapılabilecek. Bu artış, yüzde 100’ü geçemeyecek. Ardından ise bu artış, açıklanacak kilometre tarife ücretine bölünerek baz fiyat ortaya çıkacak. Bu karara rağmen hâlâ fiyatlarda üç dört katı gibi artışlar yaparak vatandaşın mağduriyetine sebep olan firmalara göz yumulmayacak. Bu süreçte hem Bakanlık sürekli olarak fiyat denetimi yapacak hem de vatandaştan gelen her türlü şikâyet değerlendirmeye alınacak. Uygulama, salgının sona erene kadar devam edecek.
Otobüslere tavan fiyat ayarı
06.05.2020 - 04:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadele çerçevesinde bazı şehirlere giriş çıkışın yasaklanmasının ardından otobüs biletlerinin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.
Etiketler : otobüs,haberler,
701899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701899.aspx
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