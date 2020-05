Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulunun sitesinden yapılan açıklamada 29 teşebbüs hakkında 4.054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Kurum, Covid-19 salgınının başından bu yana fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda bulunmuştu. Yaklaşık bir ay süren incelemelerde; gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile uğraşan teşebbüslerden bazılarındaki fahiş fiyat artışının rekabet hukukunu ihlal edecek nitelikte olabileceğine dair kanaat oluştuğu bildirildi. Buna göre; A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri, Banvit Bandırma, BİM, Beypi, Carrefoursa, Çağrı Gıda, Dalan Kimya, Dentavit Sağlık, Eczacıbaşı Tüketim, Evpaş Evyap, Gratis, Jhonson and Jhonson, Beşler Et, Katmer Un, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Migros Ticaret, Metro Grossmarket, Nestle, Nivea P&G, Savola Gıda, Söke Değirmencilik, Şok Marketler, Türk Henkel, Unilever, Yeni Çağdaş İhtiyaç mad., Yeni Mağazacılık, Yunus Market adlı şirketler soruşturmaya tabi tutulacak.