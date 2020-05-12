Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle sağlık ve hijyen gereçleri alanındaki üretimler, dünyaya kepenk indirten koronavirüs günlerinde ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladı. Özellikle dezenfektan ve kolonya ihracatı rekor kırdı. İKMİB’in verilerine göre, 2019 Ocak-Nisan döneminde 8,6 milyon dolar olan dezenfektan ihracatı bu yılın aynı döneminde 90 milyon dolara çıktı. Yine aynı dönemlerde 2,7 milyon dolar olan kolonya ihracatı 7,5 milyon dolara ulaştı. Sınırlamaların kaldırılması ve yeni üretim hatlarının da eklenmesi ile ihracatın artacağını belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister “Yurt içinde de nisan ayında söz konusu ürünlerde talep yüzde 30-40 oranında arttı. Bununla birlikte 2 Mayıs itibarı ile medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerin ihracatındaki ön izin şartının kaldırılması ile ihracat süreçlerimiz yeniden hızlanacaktır. Bu konuda İKMİB olarak Sektör STK’larımız ile beraber ciddi katkımız oldu. Bunun olumlu etkisini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız” dedi.