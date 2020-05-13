Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye, salgın ile mücadelede Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden kaynaklı kazanımlarını devreye sokuyor. Boğazlardan geçmek isteyen gemiler için yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; Montrö'de yer alan "Boğazlara giren her geminin, uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk yasalarıyla belirlenmiş denetime tabi tutulacağı" ilkesi çerçevesinde çalışma başlatmıştı. Düzenleme ile geçiş yapmak isteyenler; gemideki sağlık durumunu gösteren evraklar ile diğer belgeleri, e-posta aracılığıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezine iletiyor. 15 Mayıs'tan itibaren de "Boğaz Geçiş Bildirimi" devreye girecek. Genel Müdürlüğün internet sayfasında oluşturulan “Boğaz Geçiş Bildirimi” sayfasına, gemilere ait bildirim ve belgeler elektronik ortamda iletilecek. Montrö Anlaşması’ndan kaynaklı bu hak çerçevesince Türkiye, gerçeğe aykırı sağlık beyanında bulunan gemileri tespit etmesi halinde, idari para cezası kesebilecek.