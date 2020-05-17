Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de çay hasadı için hazırlıklar başladı. 20 Mayıs itibarıyla Rize'ye 3-5 gün içinde çay toplamak için İstanbul başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 15-20 bin kişinin geleceği tahmin ediliyor. Ancak kente gelenler koronavirüs salgın nedeniyle izolasyona tabi tutulacak. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler kapsamında bu kişiler şehre girişi esnasında market, bakkal ve benzeri yerlere uğramadan evlerine gidecek. Evde ise bir haftalığına karantinaya alınacak. Bu sürede ekmek, taze meyve ve sebze gibi temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak. Ayrıca birçok market köylere ve mahallelere servis yapacak. Ayrıca bu kişilerin sağlık durumu sürekli kontrol edilecek. Her aileden seçilecek bir kişiye PCR denilen en üst seviye Covid-19 testi uygulanacak.

Tedbirlerin amacının, hasta olanları toplumla temas etmeden bulup ayırabilmek olduğunun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi: Ortalama 5 bin gibi çok yüksek sayıda test, 3 gün gibi kısa sürede bu insanlarımıza uygulanacak. Test sayesinde erkenden çaylıklara da girmelerini sağlamış olacağız. Dolayısıyla sadece maksimum bir hafta çaylıklarından uzak kalmış olacaklar. Geldiği tarihe göre, bayram sonunda herkesin testi yapılıp çay toplamaya başlamaları sağlanacak.