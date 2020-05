Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumunca aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu 45 ülkede yapılan ankette, Türkiye koronavirüs salgınından sonra en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonu olarak gösterildi. 822 firma ve 1.468 turizmciyle görüşülerek yapılan ankette THY de faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında gösterildi. Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, katılımcıların yüzde 59'u müşterilerin salgın sonrası yurt dışı seyahatlerine katılmalarının biraz zaman alacağını düşündüğünü belirterek "Salgın sonrası hangi turizm destinasyonlarının, ülkelerin en hızlı şekilde toparlanabileceği sorusuna ilişkin yüzde 12,2'lik bir oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye'yi ise yüzde 11,7'lik bir oranla Tayland ve yüzde 9,2 oranla Çin takip ediyor" dedi.

EN GÖZDE "HER ŞEY DÂHİL"

Salgın sonrası müşterilerin grup organizasyonunu gerçekleştireceği otellerde en çok tercih etmesini bekledikleri konsept konusunda da her şey dâhil sisteminin ağır bastığını anlatan Ersoy "Cevaplarda beklenenin aksine hâlen her şey dâhil seçeneği ön planda. Ankette yüzde 41'lik bir oranı oluşturuyor. Yüzde 21'i ise oda ve kahvaltıdan yana tercihini kullanıyor" diye konuştu.