Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz ve altın işlemlerinde ödenecek BSMV binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Her 1.000 dolarlık işlemde, 10 dolarlık vergi uygulanacak. Yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde aynı değişikliğe gidildi. Bankalarla yetkili müesseselerin kendi aralarında yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan satışlar, kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları ve ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında, BSMV sıfır oranında uygulanacak. Bu arada bankaların çıkardığı ve vergisi daha az olduğu için tercih edilen finansman bonosundan alınan yüzde 10 oranındaki vergi de, yüzde 15'e yükseltildi. Böylece vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlanmış olacak.