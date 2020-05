Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte YHT'ler de yeniden hizmet vermeye başladı. Yarı kapasiteyle çalışmaya başlayan YHT’lerin Ankara-İstanbul-Ankara, Ankara-Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya-Ankara ve Konya-İstanbul-Konya olmak üzere günde 16 sefer yapması planlanıyor. Vatandaşlar, YHT biletlerini hem online olarak hem de gişelerden temin edebilecek. Biletlerin satışa sunulduğu 25 Mayıs tarihinden ilk seferin yapıldığı 28 Mayıs tarihine kadar 2 bin 500'ün üzerinde bilet satıldı.

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her fırsatta altını çizdiği tedbirler kapsamında YHT Garı içinde de birtakım yenilikler yapıldı. Gar, istasyon ve trenlerde maske takma zorunluluğu getirilirken, sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak. Ayrıca sefer gerçekleştiren tren içinde seyahat sırasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculuk esnasında trenlerde yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapılmazken, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak.



Öte yandan, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ekspres olarak çalışacak trenlerde, ara duraklarda yolcu bindirme ve indirme işlemi yapılmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgın döneminde ara verilen seferlerin tekrar başlamasıyla sabah 07.00'daki Ankara-İstanbul treninin uğurlamasına katıldı. İlk olarak gişe memurlarını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, hareket saatinden önce trene binerek yolcularla sohbet etti, iyi yolculuklar diledi. Bakan

Karaismailoğlu, daha sonra tren hareket etmeden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Seferlerin başladığı günün hem kendileri hem de vatandaşlar için mutlu bir gün olduğunu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle geçici bir süre ara verilen yüksek hızlı tren seferlerinin, normalleşme süreciyle birlikte bu sabah yeniden başlatıldığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Ne yazık ki bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle zor bir dönem geçirdik. Araya giren sosyal mesafeler, tedbir amaçlı yaşadığımız kısıtlamalar, sosyal ve ekonomik hayatımızı derinden etkiledi. Bakanlık olarak biz de önceliğimizi insan sağlığı olarak belirleyerek, salgına karşı Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldık. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 'Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir!' diyerek, devlet ve millet el ele vererek büyük bir özenle mücadele ettik" ifadelerini kullandı.



"Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren seferlerimizi yeniden başlatıyoruz"

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde Türkiye'de vaka görülmediği halde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferleri durdurduklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Uçaklarımız başta olmak üzere Yüksek Hızlı Trenler, Konvansiyonel Trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Karayollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu bu çalışmalar, hastalığın Türkiye’ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi sağlık sistemleri çöktü. Yüz binleri aşan ölüm vakaları görüldü. Biz ise hükümetimizin aldığı önlemler ve meseleyi büyük bir dirayetle yönetmesi sayesinde ülke olarak büyük ve takdir edilen bir başarı sağladık. Ne mutlu bizlere ki, artık normalleşme sürecine girdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, atlatmakta olduğumuz pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadık. Hedeflerimizden şaşmadık. Şimdi sizlerle birlikte, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren seferlerimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara’dan İstanbul’a yolcu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



"Trenlerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir"

YHT’nin yeniden başlayan seferlerinde alınan tedbirler ve vatandaşların merak ettiği konular hakkında bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarımızda sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacak. Trenlerimizi sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeni ile yolcularımızın yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasite ile çalıştıracağız. Bu nedenle, 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah, en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan Milli Elektrikli Trenimiz ile hayata geçirmeye planlıyoruz. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır" ifadelerini aktardı.



"YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek"

Yeni süreçte vatandaşların da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklerin olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her seferinde vurguladığı gibi maske, sosyal mesafe ve temizlik ‘yeni normal’in vazgeçilmezleri, bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek. Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek" ifadelerini kaydetti.



"Hastalık belirtisi olanlar trene alınmayacak, bilet ücreti kesintisiz iade edilecek"

İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacağını ve bu kişilerin bilet ücretlerinin kesintisiz iade edileceğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Her yolcunun biletine ait koltukta oturması sağlanacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek. Seyahat sırasında Covid -19 belirtileri gösteren yolcularımız, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Trenlerimizde Covid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm bu önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerimizde hizmet veren tüm personelimizin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak. Trenlerimizin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacak" açıklamasında bulundu.

"Pandemi sürecinde de sağlık tedbirlerini elden bırakmadan projelerimizi sürdürdük"

Covid-19’a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak Yüksek Hızlı Tren seyahatleri için alınan sağlık ve hijyen önlemlerinin başarıyla uygulanacağına inandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaktır. Önümüzdeki dönemde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Tabii ki gerekli adımlar vakti geldikçe atılacaktır. Buradan bir kez daha altını çizmek isterim ki; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’nin büyük başarılarla bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettiriyor, güçlendiriyor ve geleceğe taşıyoruz. Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan bir Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı tüm ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında mükemmeli yakalamak için 7/24 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz projelerimizle ve attığımız her adımla, Dünya ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyoruz. Ülkemizin en önemli değerlerinden TCDD'de yeni projeleri ve çağı yakalayan yüzüyle bizleri gururlandırmaktadır. Geçmişten bugüne Türkiye’nin her noktasını birbiriyle ve bölgeyle yakınlaştırarak, demir ağları sosyal ve ekonomik bağlara dönüştüren büyük bir markadır. TCDD, kısa vadede iddialı projelerini tamamlayarak, yük ve yolcu taşımada teknoloji destekli, çok modlu, çağa uygun, uluslararası bir ulaşım vizyonunu hayata geçirmek hedefiyle yoluna devam etmektedir. Evet, inşallah, hep birlikte kademeli bir normalleşmeyle birlikte bugünleri aşacağız.



Pandemi sürecinde de sağlık tedbirlerini elden bırakmadan projelerimizi sürdürdük. Önümüzdeki günlerde yine hepimizi milletçe gururlandıracak büyük projelerimizi ortaya koyacağız. Vatanımıza ve vatandaşlarımıza layık hizmetlerimizi anlatmak için sizlerle yeniden bir araya geleceğiz."



Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin sosyal ve ekonomik hayatın yeniden canlanması için can suyu olmasını temenni ettiğini bildirerek, "Unutmayalım ki hayat ulaşınca başlar" mesajını verdi.