Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kez yerli motorların kullanılacağı projeye ilişkin bilgi veren FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje kapsamında Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzaladıkları TÜMOSAN'ın bu araçlara uygulanabilecek bir baz motoru olduğuna işaret etti. Bu motorun gücünün artırılması, askeri bir ürün haline getirilmesi ve test edilmesi konusunda çalışılması gerektiğini ifade eden Kurt, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) oluruyla sözleşmenin imzalanmasıyla 6x6 ve 8x8 araçlara yönelik motorun hazırlıklarının yapılmasına geçildiğini bildirdi. Kurt "İlk etapta 450 beygir, sonra 550 beygirlik bir motor belki yıl sonu, belki biraz daha önce ortaya çıkacaktır. 2021 içinde yerli motorla bir zırhlı araç gösterebileceğiz" dedi. Nail Kurt, Türk savunma sanayisinin geldiği aşamada yerli motor ve güç grubunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. SSB'nin çok yerinde hamleleriyle bu geliştirme projelerinin başladığını dile getiren Kurt, şunları kaydetti: "Bunun bütün yükünü, teknolojisini ve altyapısını savunma sanayisine yüklersek sürdürülebilirliğinden korkarım. Otomotiv sanayisiyle el ele verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yılda 50-100, bazen 30 araç için motor yapacaksınız, öbür tarafta yılda 2 milyon ticari araç üretilecek, ticari anlamda ve yerli motor yok. Her şeyi ASELSAN, havacılıkta da TAI yapsın... Bunlar mümkün değil. Otomotiv sanayisinden çok fazla yararlanıyor olmanız lazım.”