Bakan Albayrak açıklamasında, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
Bakan Albayrak'tan yeni kredi paketi açıklaması
01.06.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Etiketler : kredi paketi,berat albayrak,
708123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708123.aspx
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